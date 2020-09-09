Вчера, накануне открытия американского рынка акций после длинных выходных, ситуация на рынках акций сильно ухудшилась, и падение акций технологического сектора возобновилось. Рост российского рынка акций, с которого начался вчерашний торговый день, быстро остановился, и рынок начал снижаться – по итогам дня индекс РТС опустился на 2,4% до 1 198 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,5% до 2 889 пунктов; индекс РТС пробил уровень ниже 1 200 пунктов и оказался ниже среднемесячного значения за последние 100 дней. Курс рубля продолжил ослабляться (-0,7% до 76,26 руб./долл.), однако оставался относительно устойчивым, учитывая укрепление доллара и ослабление валют EM. Цены на нефть сильно снизились (Brent подешевела на 5,3% до 39,78 долл./барр.); фьючерсы на WTI опустились на 7,8% до 36,66 долл./барр. на опасениях по поводу спроса.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций начнет восстанавливаться, хотя геополитические риски будут сдерживать рост рынка: Сегодня на открытии мы наблюдаем признаки восстановления российского рынка акций, который не так сильно представлен акциями технологического сектора. Тем не менее, заметим, что пессимизм на мировых площадках сохраняется, тогда как перспективы в части спроса усугубляют общий негативный фон, что подтверждают цены на нефть. Рост числа зараженных Covid-19 в США, Европе и Азии вызывает опасения, особенно после того как компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины против коронавируса. С другой стороны, снижение цен на нефть может быть связано с тем, что рынок чрезмерно сильно прореагировал на снижение цен на нефть по октябрьским контрактам Саудовской Аравией на прошлой неделе. Стоит также упомянуть и о том, что распродажи акций технологического сектора не привели к распродажам на рынках в целом, а их падение может быть связано с покупкой опционов на акции компаний технологического сектора японским Softbank и отказом во включении акций Tesla в индекс S&P500. В момент написания данной заметки европейские и американские фьючерсы растут, тогда как курс рубля укрепляется – таким образом, мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет восстанавливаться, хотя геополитические риски будут сдерживать рост.

Джон Волш: jwalsh@alf abank.ru (Стратегия)

Магнит (ВЫШЕ РЫНКА): итоги виртуальной экскурсии в магазине у дома Магнита; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Операционный директор Магнита (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $15/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 616 руб./обыкновенную акцию) Руслан Исмаилов вчера провел виртуальную экскурсию для инвесторов по магазину Магнита формата «магазин у дома», в ходе которой он представил последние изменения в формате. Компания предоставила позитивные комментарии по росту продаж за 3К20, который близок к уровню 2К20 после роста на 19-14% г/г в 1К-2К20, что указывает на риск повышения нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка за 2020П (11-12%).Информация, предоставленная в ходе презентации концепции формата, поддерживает наше мнение о том, что компания располагает множеством возможностей для улучшения рентабельности, которые рынок пока не отразил в котировках; успешное их использование станет главным среднесрочным катализатором роста акций.

Основные моменты презентации мы приводим ниже:

Тренды 3К20. LfL-тренды за 3К20 в целом соответствуют 2К20: небольшое снижение трафика полностью компенсируется позитивным двузначным ростом чека. Компания пока еще не наблюдает тренда покупок по более дешевым ценам. В целом динамика с начала квартала близка к результатам за 2К20 (рост выручки на 14% г/г).

Хорошие результаты показывают магазины, где реновация уже завершилась. Магнит уже обновил примерно 5 000 магазинов у дома, которые демонстрируют сильный прирост выручки на 8-10%. Кроме того, компания смогла сократить время на реновацию с 20 до 10-12 дней, таким образом, удерживая покупателей от ухода в магазины конкурентов. Новые технологические решения (к примеру новое освещение, холодильные установки, системы кондиционирования и отопления) позволяют сэкономить до 30% расходов на электроэнергию.

Следуя отраслевым трендам, Магнит сейчас пилотирует следующие проекты:

Продажу готовой еды в своих гипермаркетах. Как только будут одобрены упаковка и дизайн, этот проект будет внедрен в магазинах у дома; Омниканальную модель за счет опции “закажи и забери” с привлечением внутреннего персонала магазина. Как только объемы заказов станут значительными, компания будет рассматривать возможности расширения. Магнит подтвердил свои планы по развитию в столичных городах. Кроме того, жесткий контроль над расходами остается одним из ключевых приоритетов компании.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

НЛМК ведет поиск внешних поставщиков железной руды после происшествия на Стойленском ГОКе Как сообщает агентство “Интерфакс”, обрушение одной из конвейерных галерей на СтойленскомГОКе НЛМК 7 сентября (NLMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $25,1/ГДР) привело к временной остановке производства на активе, что предполагает снижение объемов производства железорудного концентрата. НЛМК начал поиск новых поставщиков, так как текущие запасы компании рассчитаны на 10 дней производства. Информация о возобновлении производства на Стойленском ГОКе, как говорят, будет предоставлена после завершения демонтажа поврежденных конструкций. Мы ожидаем официальных комментариев от компании. Главный вопрос заключается в том, хватит ли 10 дней для проведения компенсирующих мер. Запас материалов на 10 дней объясняется коротким транспортным плечом между главным производственным активом НЛМК в Липецке и Стойленским ГОКом. Между тем, спотовые цены на железную руду остаются высокими и составляют $127/т, CFR в Китае, который продолжает импортировать более 100 млн т в месяц. Российские поставщики, как правило, предоставляютскидки местным потребителям, тем не менее,для НЛМК момент может быть не самым благоприятным. Компания, будучи полностью обеспеченной железной рудой, увеличила свои отгрузки железорудного концентрата внешним покупателямв три раза г/г в 2К20.

Банк “ФК Открытие” продает оставшуюся долю в компании Полиметалл; НЕЙТРАЛЬНО Банк “ФК Открытие”, как и ожидалось, продает оставшуюся долю (3,4% акций) в компании Полиметалл (POLY: LN; ВЫШЕ РЫНКА). Организаторами предложения выступают Citi, JP и UBS. На рынке ожидалось, что Открытие доведет свою долю в компании до нулевой. Риск навеса акций POLY снижен после проведения нескольких ABB в этом году. Единственная значительная доля на продажу (примерно 3,6%) сейчас принадлежит PPF Group (Петр Келлнер). Мы предполагаем, что ее размещение состоится в ближайшие месяцы. Акции снизились в цене примерно на 2% на этой новости. Мы ожидаем относительно быстрого их восстановления.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)