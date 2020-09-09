В августе продолжился рост большинства фондовых отраслевых индексов на российском рынке акций . Индекс Мосбиржи за месяц вырос на 1,9%. Ситуация с валютной ликвидностью на внутреннем рынке оставалась спокойной, несмотря на небольшой рост вмененной волатильности, говорится в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

«На рынке акций рост большинства отраслевых фондовых индексов, несмотря на наличие нетто-продаж акций со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций, продолжился. Индекс Мосбиржи в августе вырос на 1,9%. На валютном сегменте рынка наблюдался небольшой рост вмененной волатильности», — сказано в обзоре.

Как отмечает регулятор, инвесторы завершали конвертацию дивидендных доходов в иностранную валюту. Всего за август 2020 года покупки валюты иностранными участниками составили 127,1 млрд рублей, что сопоставимо с покупками в августе 2018 и 2019 годов (158,2 и 211,4 млрд рублей соответственно).

«В целом ситуация с валютной ликвидностью на внутреннем рынке оставалась благоприятной, кросс-валютный спред оставался в пределах 50 базисных пунктов», — указывает ЦБ.