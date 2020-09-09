Инфляционное давление с поправкой на влияние временных и разовых факторов соответствует цели по инфляции, при этом мягкая денежно-кредитная политика способствует дальнейшему восстановлению экономической и потребительской активности. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«Это должно предотвратить усиление влияния дезинфляционных факторов после исчерпания эффекта отложенного спроса, что в отсутствие дополнительных шоков обеспечит годовую инфляцию вблизи 4% по итогам следующего года», — пишут аналитики ЦБ.

По их ожиданиям, во втором полугодии 2020 года в целом рост потребительских цен с поправкой на сезонность может оказаться близким к уровню, который необходим для стабилизации инфляции на уровне цели. При этом августовское ослабление рубля может поддержать повышенный рост цен на потребительские товары, спрос на которые устойчив. Показатель годовой инфляции приблизится к 4% из-за низких темпов роста цен во втором полугодии прошлого года.



Восстановление экономической активности по мере снятия ограничительных мер в июне — июле продолжилось в августе, но уже более медленными темпами, констатирует регулятор.



Быстрее всего рос потребительский спрос. Помимо частичного восстановления доходов увеличению потребительской активности способствовали осуществление отложенных покупок, меры социальной поддержки и переключение потребителей на внутренний туризм с зарубежного. При этом спрос на товары достиг «докоронавирусной» отметки. Уровень потребления услуг, несмотря на рост, остается пониженным из-за продолжающегося действия части ограничительных мер и изменения потребительских предпочтений. Внешний спрос восстанавливается более медленными темпами по сравнению с внутренним.



В числе прочего авторы обзора обращают внимание на то, что в июле продолжилось ускорение роста кредитования физических лиц, прежде всего за счет ипотеки : объем новых выданных ипотечных кредитов превысил уровень прошлого года на 63% в годовом выражении. Необеспеченное потребительское кредитование и автокредитование также ускорили рост.

«В последующие месяцы рост розничного кредитования, вероятно, будет происходить более умеренными темпами с учетом исчерпания отложенного спроса на кредиты, окончания действия льготных программ и повышения кредитных рисков на фоне снизившихся доходов населения», — прогнозируют аналитики.



Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России, уточняет регулятор.