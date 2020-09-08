НАУФОР хочет предусмотреть также ряд случаев по освобождению от НДС.
Участники фондового рынка просят изменить налогообложение части операций для стимулирования развития российского рынка, пишет «Коммерсант». Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Минфин с предложениями внести в Налоговый кодекс более десяти поправок.
Речь идет о распространении отмены налогообложения валютной переоценки, предусмотренной для государственных еврооблигаций, на корпоративные евробонды. Сейчас по таким бумагам инвестор должен заплатить налог не только с купона, но и с дохода, полученного от роста валюты за период вложений. Изменение курса рубля фактически приводит к тому, что инвестор несет риск потери не только дохода, но и части тела инвестиции — даже покупка облигаций самых надежных эмитентов может стать менее выгодной, чем хранение валюты «под подушкой», отметили участники рынка.
Также предлагается выровнять налогообложение доходов в валюте от облигаций, выпущенных по иностранному праву с листингом на западных биржах и по российскому праву с листингом в России. Профучастники просят разрешить единое сальдирование доходов и убытков по торговле ценными бумагами и производными на них, а также доходов и убытков по всем производным инструментам. Также предлагается ввести для физических лиц возможность сальдировать доходы и убытки по необращающимся ценным бумагам и необращающимся производным инструментам, включая перенос убытков на следующие периоды.
НАУФОР хочет предусмотреть ряд случаев по освобождению от НДС. В частности, распространить его на инвестиционных советников. Также предлагается освободить от НДС услуг брокеров по сделкам с товарами, допущенными к организованным торгам и иностранной валютой.
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