В ЦБ считают недобросовестной практику навязывания дополнительных страховых услуг при выдаче (перевыпуске) дебетовых карт.
Кредитные организации все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт, пишет «Коммерсант». Так, клиенты Сбербанка пожаловались на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную. При получении перевыпущенной карты сотрудник банка отказался выдать ее без подключения услуги «Защита карты» — страховки от несанкционированных операций на сумму до 60 тыс. рублей, рассказал клиент изданию. После оплаты страховки за 1590 рублей он получил квитанцию, в которой указан получатель платежа («Сбербанк страхование»), номер полиса и название услуги. Об условиях страхования и возможности отказа клиент осведомлен не был. Также на форуме Банки.ру клиенты Сбербанка описали несколько похожих историй.
В Сбербанке случаи навязывания страховки комментировать не стали, но отметили, что «клиент на свое усмотрение может заключить договор страхования банковских карт; оформление такого договора не является условием выдачи карты». В банке добавили, что «в течение 14 дней после оформления клиент может расторгнуть договор и вернуть уплаченную премию в полном объеме». По словам представителей других банков, программы защиты от хищения средств с карт у них также есть, но не слишком востребованы даже на фоне роста мошенничеств.
В ЦБ считают недобросовестной практику навязывания дополнительных страховых услуг при выдаче (перевыпуске) дебетовых карт. Подобные жалобы поступают не так часто, но в каждом случае предпринимаются «необходимые шаги для защиты прав потребителей», пояснили в Банке России.
По словам юристов, если страховка все же была навязана, вернуть средства можно, главное — вовремя подать соответствующее заявление в «период охлаждения» (14 календарных дней с даты заключения договора). Но это возможно только если за этот период не было страхового случая, предупредили юристы.
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