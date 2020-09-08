Кредитные организации все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт , пишет «Коммерсант» . Так, клиенты Сбербанка пожаловались на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную. При получении перевыпущенной карты сотрудник банка отказался выдать ее без подключения услуги «Защита карты» — страховки от несанкционированных операций на сумму до 60 тыс. рублей, рассказал клиент изданию. После оплаты страховки за 1590 рублей он получил квитанцию, в которой указан получатель платежа («Сбербанк страхование»), номер полиса и название услуги. Об условиях страхования и возможности отказа клиент осведомлен не был. Также на форуме Банки.ру клиенты Сбербанка описали несколько похожих историй.

В Сбербанке случаи навязывания страховки комментировать не стали, но отметили, что «клиент на свое усмотрение может заключить договор страхования банковских карт; оформление такого договора не является условием выдачи карты». В банке добавили, что «в течение 14 дней после оформления клиент может расторгнуть договор и вернуть уплаченную премию в полном объеме». По словам представителей других банков, программы защиты от хищения средств с карт у них также есть, но не слишком востребованы даже на фоне роста мошенничеств.

В ЦБ считают недобросовестной практику навязывания дополнительных страховых услуг при выдаче (перевыпуске) дебетовых карт. Подобные жалобы поступают не так часто, но в каждом случае предпринимаются «необходимые шаги для защиты прав потребителей», пояснили в Банке России.

По словам юристов, если страховка все же была навязана, вернуть средства можно, главное — вовремя подать соответствующее заявление в «период охлаждения» (14 календарных дней с даты заключения договора). Но это возможно только если за этот период не было страхового случая, предупредили юристы.