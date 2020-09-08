Банки.ру готов к запуску всероссийского маркетплейса с 1 октября, сообщила «Известиям» гендиректор портала Динара Юнусова. К нововведению ЦБ на портале относятся положительно: население сможет удобно и быстро оформлять дистанционные услуги, а конкуренция среди финорганизаций должна повысить качество услуг. В ближайший месяц запуск маркетплейса планируется в тестовом режиме для ограниченного круга пользователей в двух десятках регионов, сообщил представитель Мосбиржи. В перспективе с помощью маркетплейса ЦБ можно будет оформить инвестиционные, кредитные, страховые продукты. Сейчас более десяти банков-партнеров уже работают над подключением к платформе, подчеркнули в пресс-службе Мосбиржи. Среди них Газпромбанк, «ДОМ.РФ» и «Зенит», рассказали в кредитных организациях.

В ЦБ сообщили, что с 27 августа в реестр операторов финансовых платформ включены Мосбиржа и «ВТБ Регистратор», на базе которых будут предлагаться вклады и облигации. Сейчас документы готовит спецдепозитарий «Инфинитум», который обеспечит продажу паев ПИФов, добавили в ЦБ. Планируется, что сервис будет бесплатным для клиентов.

Чтобы зарегистрироваться на финансовой платформе, через которую возможно оформление банковских вкладов, нужно будет один раз встретиться с ее сотрудником. Например, вызвать его на дом. Получение услуг по биометрии пока недоступно, для этого нужны дополнительные поправки к закону, рассказали в ЦБ.

Уже начал работу регистратор финансовых трансакций (РФТ) — система для хранения данных о заключенных сделках, подчеркнули в ЦБ. Там будут предоставляться выписки из реестра для использования в качестве юридически значимой информации, например получения визы. С помощью РФТ россияне также смогут видеть информацию по всем заключенным сделкам по принципу одного окна, а выписку из него можно будет получить на сайте госуслуг.

По словам экспертов, одна из основных целей запуска маркетплейса — повышение конкуренции на финансовом рынке, обеспечение возможности небольшим и не экосистемным банкам дотянуться до потребителя. РФТ позволяет юридически фиксировать онлайн-сделки, это в том числе поможет вернуть клиенту деньги в случае отзыва лицензии у банка — участника маркетплейса. Организационно и технически для функционирования платформы уже все готово: регуляторная база, реестр финансовых сделок, ЕСИА на платформе госуслуг для проведения авторизации, а также сеть центров обработки данных на базе ЦБ, отметили эксперты.