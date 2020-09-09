Теперь заработать на акциях возможно со 100% гарантией возврата всех вложенных средств. Проект предусматривает возможность ежегодной выплаты дохода.

Инвестиционное страхование жизни – это уникальный финансовый продукт, с помощью которого можно одновременно застраховать жизнь и получать выгоду от роста стоимости акций крупных компаний российского и зарубежного рынка.

«В условиях нестабильной ситуации на финансовом рынке клиенты банков хотят максимально защитить свои сбережения от рисков. Совместная программа Банка ЗЕНИТ и «Росгосстрах Жизнь» позволит совместить в одном финансовом инструменте возможность получения потенциально высокого дохода от роста фондового рынка, защиту вложенных средств и страховые выплаты при непредвиденных ситуациях. С одной стороны, это создание определенной «подушки безопасности», с другой – формирование капитала на будущие траты», - отметил заместитель председателя правления Дмитрий Юрин.

Договор по программе «Драйвер роста» заключается сроком на 5 лет с минимальной суммой сделки – 50 000 рублей. При подписании документов клиент дополнительно получает страховую защиту и социальный налоговый вычет.