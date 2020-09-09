Банк ДОМ.РФ и международная платежная система Visa запустили новую программу лояльности, позволяющую клиентам самостоятельно выбирать кешбэк или бонусы, менять бренды для получения вознаграждения раз в месяц, а также увеличивать начисления в рамках наиболее актуальной бонусной программы, говорится в релизе финучреждения.



«Программа лояльности Банка ДОМ.РФ теперь включает ряд ведущих брендов для начисления бонусов, также по желанию клиента остается возможность получения кешбэка рублями. Среди партнеров банка, предоставляющих бонусы за ежедневные покупки по картам : магазины сетей «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», аптечные сети «36,6» и «Горздрав», «АльфаСтрахование», «Ростелеком», ЦУМ, Utair, Sunlight и РЖД», — сказано в сообщении.

Кешбэк в рублях начисляется в размере 10% при бронировании отелей на travel.domrfbank.ru и 5% на наиболее востребованные категории трат — в III квартале это «ДОМ», «АЗС», «Образование» и «Книги».