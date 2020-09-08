Агентство по страхованию вкладов в августе направило на расчеты с 1,7 тыс. кредиторов 97 ликвидируемых банков 577,6 млн рублей. Такие данные приводятся на сайте АСВ.

Общий объем страховой ответственности агентства по 10 страховым случаям, наступившим с начала 2020 года, составил 12,7 млрд рублей перед 43,9 тыс. вкладчиков.

По состоянию на 1 сентября 2020 года, по страховым случаям текущего года возмещение получили 19,9 тыс. вкладчиков на общую сумму 12,1 млрд рублей, что составляет 95,3% от страховой ответственности АСВ по этим банкам.

За восемь месяцев 2020 года агентство обеспечило выплату страхового возмещения 12,1 тыс. вкладчиков 183 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 2,3 млрд рублей.