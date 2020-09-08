Цены на нефть марки Brent могут в дальнейшем снизиться до 35—37 долларов за баррель, пишут «Известия» , ссылаясь на опрошенных аналитиков. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, сейчас на рынок давит колоссальный уровень избыточных запасов нефти, накопленных за первое полугодие. Их объем благодаря совместным усилиям стран ОПЕК+ удалось сократить, но пока недостаточно для стабильного роста цен. Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат следовать схеме «два шага вперед, шаг назад», то есть после достижения новой высоты будет происходить небольшой откат, считает Фролов.

Стоимость нефти падает на опасениях недостаточного спроса, избытка предложения и отсутствия дисциплины среди участников ОПЕК+, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Как пояснил аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, еще одной причиной падения цен на нефть стала ее чрезмерная наценка накануне на опасениях последствий урагана в Мексиканском заливе. По его словам, цена зафиксируется в районе 40 долларов за баррель и потом пойдет вверх к 45 долларам.

Другим фактором понижения цены на нефть могло стать намерение Саудовской Аравии сделать скидки азиатским покупателям сырья, отметил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин. Для покупателей в Азии Saudi Aramco снижает цены на 1,4 доллара за баррель, но только четыре из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих компаний готовы воспользоваться такой ситуацией и закупить сырье, что говорит о заполненности хранилищ, мощностей и пессимизме в отношении дальнейших продаж нефтепродуктов в мире, отметил Карпунин.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшей перспективе Brent может пробить отметку в 37 долларов за баррель. По словам Мильчаковой, такой цены можно ожидать, если стоимость Brent на этой неделе не вернется к планке в 41—42 доллара за баррель. В дальнейшем цена может упасть до 35 долларов и ниже, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Василий Карпунин также полагает, что снижение цены на Brent до уровней 35—37 долларов вполне допустимо. На горизонте года, по мнению аналитика, можно ожидать более высокие уровни с возвратом выше 40 долларов за баррель.