АКРА подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития по международной шкале на уровне «A-», прогноз — «стабильный», по национальной шкале — «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», и подтвердило рейтинги выпусков на уровне «AAA(RU)», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг Евразийского банка развития обусловлен как умеренно высоким уровнем поддержки со стороны стран-акционеров, так и уровнем оценки собственной кредитоспособности ЕАБР (a-), который определяется сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, ЕАБР стабильно удерживает на балансе существенный объем высоколиквидных активов, размер которых в 2,2 раза превышает объем краткосрочных обязательств. В совокупности с диверсифицированным по срочности фондированием это обеспечивает комфортный запас ликвидности на кратко- и среднесрочном горизонте.

В своей оценке АКРА указывает на высокую долю облигаций ЕАБР, номинированных в российских рублях (39,2%) и казахстанских тенге (21,8%), срок погашения 33,6% которых приходится на ближайшие 12 месяцев.