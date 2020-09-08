Верховный суд РФ разрешил освобождать должника от ответственности за просрочку платежей, если он попал в сложное материальное положение из-за введенных ограничительных мер в период пандемии. Об этом, как передает РАПСИ, сообщил глава ВС Вячеслав Лебедев на форуме председателей высших судов стран БРИКС.

Лебедев отметил, что такие ситуации могут расцениваться судами как обстоятельства непреодолимой силы.

«В современных экономических условиях особое значение имеет поддержка потребителей финансовых услуг, находящихся в сложном материальном положении. В этой связи, признавая и защищая принцип надлежащего исполнения обязательств, суды РФ руководствуются требованиями справедливости и разумности гражданско-правовой ответственности потребителей», — указал председатель ВС РФ.

В соответствии с правовой позицией Верховного суда РФ, гражданин-потребитель вправе предъявить банку исковые требования об уменьшении суммы неустойки по кредитному договору при ее несоразмерности последствиям просрочки оплаты кредита, сообщил он.

Лебедев напомнил, что отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.



«Вместе с тем Верховный суд РФ разъяснил, что в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции отсутствие у гражданина-заемщика денежных средств, вызванное ограничительными мерами, может быть признано обстоятельством непреодолимой силы и основанием для освобождения от ответственности», — подчеркнул председатель ВС РФ.