Главная задача, которую банки совместно с платежными системами реализуют — это перевод экономики в безналичный формат, рассказал генеральный директор Visa в России Михаил Бернер в интервью «Коммерсанту» .

«Есть замечательные примеры в Скандинавии, есть многие западноевропейские страны, США, где объем безналичных операций превышает 70%. Мы пока находимся на уровне около 40%, то есть еще много над чем надо работать. А межбанковские комиссии стимулируют банки это делать, вкладываться в программы лояльности, в кешбэки, в какие-то новые продукты, инструменты», — сообщил Бернер. По его словам, в России всю инфраструктуру разворачивают банки, и они несут основные расходы на ее функционирование, а торговые предприятия не готовы сейчас вкладываться во что-либо с точки зрения приема карт .

Бернер отметил, что Россия благодаря очень серьезным вложениям банков является страной с очень низким уровнем мошенничества по картам Visa. «Это достигнуто благодаря тому, что существуют хорошо проработанные механизмы того, как мошенничество предотвращать. Работу ведут банки совместно с платежными системами, мы тоже инвестировали серьезные ресурсы в кибербезопасность. Сейчас идет стремительный процесс диджитализации, когда бизнес повсеместно переходит в онлайн, где возможностей для мошенничества много. Готовы ретейлеры инвестировать в такого рода вещи? Я сомневаюсь. Для них нет принципиальной разницы, принимать карты или наличные», — рассказал гендиректор Visa в России.

Также Бернер не считает завышенной стоимость эквайринга. «Владельцы малого бизнеса — специалисты в своей области, часто влюбленные в свое дело. Но они не являются экспертами в области платежей. Конечно, многие предприниматели понимают, что им нужно расширять клиентскую базу. Мы пытаемся рассказать о новых способах привлечения клиентов и для этого инвестируем в создание специальной платформы. Более того, для малого бизнеса мы ввели специальную ставку межбанковских комиссий. По ней предприниматели получают хорошие условия, позволяющие оценить преимущества приема электронных платежей», — сказал Михаил Бернер.