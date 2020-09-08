Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Кипра Никос Христодулидис подписали во вторник протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Согласно одобренному протоколу, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов. В ряде случаев налог на дивиденды может составлять до 5%, в частности, если лицо, имеющее право на дивиденды является иностранной страховой компанией или пенсионным фондом, а также органом местной власти или центральным банком.

Переговоры с Кипром начались в июне, а 3 августа Минфин России объявил, что договориться не удалось и запускается процедура денонсации соглашения. Позднее правительство Кипра заявило, что рассчитывает урегулировать с РФ вопрос внесения поправок в соглашение. Поправки были согласованы 10 августа на переговорах в Москве.