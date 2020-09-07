Райффайзенбанк по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России раскрыл в информационных ресурсах сведения об ограничениях для получения кешбэка кредитным и дебетовым картам, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в июле 2020 года ФАС России обнаружила в действиях Райффайзенбанка признаки нарушения антимонопольного законодательства: банк, продвигая отдельные продукты, делал акцент именно на безусловно получаемом клиентами кешбэке, при котором не надо соблюдать какие-либо условия или выбирать определенные категории товаров. При этом в правилах соответствующих программ лояльности определенные ограничения для получения кешбэка все же были.

Более того, в полных условиях предоставления услуги информация об операциях, за которые кешбэк начислен не будет, была указана в специфичном и слишком сложном для понимания большинства клиентов формате.

«Выданное службой предупреждение направлено на то, чтобы как потенциальные, так и действующие клиенты «Райффайзенбанка» были полностью проинформированы о продвигаемых им услугах, а также на неповторение подобных нарушений в дальнейшей работе банка», — отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.



В рамках установленного срока Райффайзенбанк представил в ФАС документы и сведения о ходе исполнения предупреждения, а также запросил продление срока его исполнения в отдельной части.



«Банк представил в ведомство мотивированное обоснование необходимости продления срока в связи со сложностью и длительностью отдельных процедур, таких как замена рекламных роликов на телевидении и демонтаж рекламных материалов. Служба учла доводы кредитной организации и продлила срок исполнения предупреждения до 1 октября 2020 года», — прокомментировала начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

Несмотря на продление срока, все представленные банком материалы, в частности, информационные, направленные на привлечение потребителей, изучаются сотрудниками ФАС России на предмет оценки полноты раскрытия сведений Райффайзенбанком и доступности их для граждан.