План восстановления экономики РФ будет синхронизирован с нацпроектом «Жилье и городская среда» в октябре 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Работа ведется. Думаю, что мы в октябре точно этот план утвердим и распишем все наши проекты, которые касаются моего блока: строительство жилья, социальных объектов, строительство дорог», — сказал Хуснуллин.

По его словам, сейчас идет активная работа по оценке национальных проектов. Вице-премьер также отметил, что в России стоит задача не снижать темпы строительства. «Потому что сегодня развитие экономики прямо связано в том числе с развитием нашей строительной отрасли», — подчеркнул Хуснуллин.

Как сообщал ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития страны в сентябре. Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту России Владимиру Путину 2 июня.