Банк России установил официальные курсы валют на 9 сентября.

Курс доллара повысился на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля (75,591 рубля на 8 сентября). Курс евро вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля (с 89,4771 рубля на 8 сентября).

На Московской бирже на 13:43 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 62 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 56 копеек, валюты стоят 76,39 и 90,06 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,72—76,48 рубля за доллар и 89,38—90,16 рубля за евро.