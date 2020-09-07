Задолженность по ипотечным кредитам на 1 июля 2020 года превысила отмету в 8 трлн рублей, что соответствует 44,7% от суммарной задолженности россиян по всем типам розничных кредитов. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель за II квартал вырос на 1,2 п. п., что стало максимальным значением за последние 3,5 года.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, сейчас рост обусловлен зрелостью рынка. Ипотечное кредитование требует высокого уровня управления рисками у кредиторов и, соответственно, высокого уровня финансовой грамотности и финансовой дисциплины у заемщиков, отметил он.