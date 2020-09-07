В России может быть создан единый социальный жилищный фонд, который будет предоставлять помещения наиболее нуждающимся людям только по договору найма помещений, пишет «Российская газета» . Этот фонд будет управляться одним субъектом и формироваться как путем аренды, так и покупки в многоквартирных и частных домах, рассказала первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и МСУ Светлана Разворотнева. Предложения будут внесены в законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ в части предоставления помощи в помещениях социального фонда».

По словам Разворотневой, сейчас около 4 млн семей уже более 20 лет стоят в очереди на улучшение жилищных условий в своих муниципалитетах, а единого порядка обеспечения жильем льготных категорий населения нет. Предлагается создать портал, где в режиме реального времени можно увидеть, по каким основаниям гражданин стоит в очереди, какие есть на выбор помещения в регионе, и выбрать подходящий вариант. Сразу высветится цена и размер предоставляемой субсидии, пояснили инициаторы законопроекта.

Если человек с низкими доходами не в состоянии платить за жилье, то он сможет претендовать на субсидию на наем независимо от того, живет он в частном секторе или арендует квартиру в социальном фонде, пояснила Разворотнева.

Авторы инициативы полагают, что социальный жилищный фонд заинтересует инвесторов, так как будет понятен период окупаемости. Наем жилья будет приравнен к рыночной стоимости, а помогать нуждающимся государство будет через субсидии.