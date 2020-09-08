Минфин России проведет 9 сентября два аукциона по размещению облигаций федерального займа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29013RMFS (дата погашения — 18 сентября 2030 года) будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

О другом выпуске ОФЗ-ПК (№ 24021RMFS с датой погашения 24 апреля 2024 года) сообщается, что он будет размещаться «в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, — 46 млрд 768,689 млн рублей по номинальной стоимости».



Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.