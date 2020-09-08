В прошлом году Андрей Костин предлагал отменить НДФЛ для малоимущих семей, но, по признанию банкира, эта тема «не нашла поддержки».
Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести вычет по НДФЛ для малоимущих семей с детьми для стимулирования их занятости. Такое предложение он озвучил на Московском финансовом форуме.
Костин напомнил, что в некоторых западных странах, в том числе в Соединенных Штатах, используется система стимулирования занятости. «И одним из способов может являться как бы вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного для, например, семей малоимущих с большим количеством детей или именно с детьми, но именно людей работающих с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего», — предложил банкир.
По словам главы ВТБ, стимулирующие меры должны применяться регулярно, в отличие от выплат по 5 тыс. и 10 тыс. рублей, который производились во время пандемии. «Это меры стимулирования экономики, которые вывели бы нас на 3—4% роста ВВП в год, потому что темпы роста не могут нас устраивать сегодня», — отметил Костин.
«Казалось бы, очень позитивное предложение, но мы увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям, на лекарственное обеспечение в первую очередь… Мы считаем, что это больше социально справедливый проект», — отреагировал на инициативу Костина глава Минфина Антон Силуанов.
Напомним, что в прошлом году Андрей Костин предлагал отменить НДФЛ для малоимущих семей. Но, по признанию самого банкира, эта тема «не нашла поддержки».
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