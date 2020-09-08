Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести вычет по НДФЛ для малоимущих семей с детьми для стимулирования их занятости. Такое предложение он озвучил на Московском финансовом форуме.

Костин напомнил, что в некоторых западных странах, в том числе в Соединенных Штатах, используется система стимулирования занятости. «И одним из способов может являться как бы вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного для, например, семей малоимущих с большим количеством детей или именно с детьми, но именно людей работающих с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего», — предложил банкир.

По словам главы ВТБ, стимулирующие меры должны применяться регулярно, в отличие от выплат по 5 тыс. и 10 тыс. рублей, который производились во время пандемии. «Это меры стимулирования экономики, которые вывели бы нас на 3—4% роста ВВП в год, потому что темпы роста не могут нас устраивать сегодня», — отметил Костин.

«Казалось бы, очень позитивное предложение, но мы увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям, на лекарственное обеспечение в первую очередь… Мы считаем, что это больше социально справедливый проект», — отреагировал на инициативу Костина глава Минфина Антон Силуанов.



Напомним, что в прошлом году Андрей Костин предлагал отменить НДФЛ для малоимущих семей. Но, по признанию самого банкира, эта тема «не нашла поддержки».