Банк «Санкт-Петербург» совместно с партнером — цифровой платформой «Клик Сервис» предоставляют клиентам возможность дистанционно оформить налоговый вычет, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Напомним, что граждане и резиденты России, которые оплачивали покупки или услуги, такие как медицина, обучение, жилье, в том числе в ипотеку, взносы по накопительному страхованию или добровольным пенсионным накоплениям, могут вернуть часть своих средств, оплаченных государству в виде налогов, в частности с налога на доходы физических лиц.

Интеграция с онлайн-платформой «Клик Сервис» позволит клиентам банка «Санкт-Петербург» оформить все необходимые для этого документы не выходя из дома.