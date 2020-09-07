Правительство понизило планку по главному целевому показателю нацпроекта МСП — количеству занятых в малом и среднем бизнесе (МСБ), пишут «Известия» . К 2024 году их число должно достигнуть 23,5 млн человек, то есть на 1,5 млн меньше, чем планировалось изначально, следует из материалов к нацпроекту. Так, в 2021 году количество работников МСБ (включая ИП) должно достигнуть 21,7 млн человек, в 2022-м — 22,3 млн, в 2023-м — 22,9 млн, а в 2024-м — 23,5 млн. Ранее предполагалось, что к концу 2024 года в МСП будет трудиться 25 млн человек, на сегодня в этом сегменте числится 21 млн работников, сообщили в Минэкономразвития.

Планы были скорректированы из-за изменения ситуации в экономике: высокие темпы восстановления после пандемии не ожидаются, пояснил источник, близкий к правительству. По последней версии макропрогноза Минэкономразвития, рост ВВП в ближайшие годы не будет высоким, поэтому и цели нацпроектов понижаются, резюмировал он.

Также Кабмин поставил новые задачи и по числу зарегистрированных фирм: в 2021 году их прирост должен составить 836 тыс. организаций, в 2022-м компаний МСП станет больше на 911 тыс., в 2023-м — на 987 тыс., а в 2024-м — на 1 млн. В документах к нацпроекту содержатся ориентиры по количеству новых компаний, которые смогли продержаться хотя бы до конца года, в котором были созданы. По замыслу правительства их число должно ежегодно увеличиваться — с 677 тыс. в 2021 году до 860 тыс. в 2024-м.

Нацпроект задаст ориентиры и по выручке компаний из сектора МСП — ежегодный прирост оборота должен составлять не менее 3%. На фоне пандемии в 2020 году выручка субъектов МСП упадет только на 3,5%, следует из документов. Объем консолидированной финансовой поддержки, которую должны получить представители малого бизнеса, в следующем году составит 881 млрд рублей, в 2022-м — 887 млрд, в 2023-м — 912 млрд, а в 2024-м — 914 млрд рублей.

По словам экспертов, для ускорения роста сегмента МСП необходимо выполнить три основных условия: сократить до минимума количество проверок, обнулить большую часть требований и обеспечить дешевые деньги. Также реалистичность достижения новой цели нацпроекта зависит от того, будут ли учитывать самозанятых в расчетах. Если да, то с учетом сохранения популярности налогового режима, пройти отметку в 23,5 млн не составит труда. Пока, исходя из фактического прироста числа занятых в МСП за прошедшие месяцы, для достижения показателя в 23,5 млн понадобится более 20 лет, считают эксперты.