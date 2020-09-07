Visa провела исследование потребительского опыта россиян, как пандемия коронавируса повлияла на их цифровое поведение, рассказал генеральный директор Visa в России Михаил Бернер в интервью «Коммерсанту» . По его словам, почти 40% респондентов стали покупать продукты онлайн впервые.

«Оказалось, что 38% впервые стали покупать продукты онлайн. Это реально огромный рост. Около 23% стали заказывать продукты на дом, еще 31% — платить смартфоном. Бесконтактные платежи стал использовать 41% держателей карт . Если до пандемии 43% респондентов расплачивались наличными при доставке заказов, то в период самоизоляции это значение упало до 25%», — сообщил Бернер.

Также треть предпринимателей начали оказывать услуги с помощью электронных платежей, отметил гендиректор Visa. «В малом бизнесе 30% предпринимателей сказали, что начали оказывать услуги с помощью электронных платежей. То есть реально новые условия заставили очень многие компании, которые раньше не присутствовали в цифровом пространстве, перейти к работе онлайн», — сказал Михаил Бернер.

Он добавил, что многие люди теперь опасаются касаться различных поверхностей, которые потенциально могут быть источником распространения вируса. «Как следствие, это привело к востребованности бесконтактной оплаты. По всему миру в странах, где такой способ уже довольно распространен, мы увидели рост трансакций в среднем на 20%. Более того, с первого по второй квартал доля бесконтактных платежей выросла на 5 процентных пунктов примерно в 50 странах мира», — рассказал гендиректор Visa в России.

«Другой положительный тренд — это бурный рост электронной коммерции. Если посмотреть на глобальные цифры, то объемы платежей в онлайне росли со скоростью больше 20% каждую неделю начиная с середины апреля и в два раза превысили рост оборотов до пандемии. В России во втором квартале оплата товаров онлайн выросла больше чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Больше всего рост платежей наблюдался в таких категориях, как товары для обустройства дома, продовольственные товары и лекарства», — отметил Бернер.

По его словам, если сравнивать с другими рынками, то Россия оказалась в более выгодном положении — она находится среди тех рынков, которые пострадали меньше других с точки зрения оборотов по картам Visa. Пандемия изменила уклад того, как Visa работает и общается с клиентами, как взаимодействует в сообществах. Из того, что коронавирус поменял больше всего и в лучшую сторону — ускорил процесс диджитализации, пояснил Бернер. То, к чему страна, бизнес, сама платежная индустрия пришли бы через два-три года, сейчас происходит за месяцы, отметил он.