Состояние делового климата в августе улучшилось, пишут «Известия» . Сводный индекс Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вырос до 44,3 пункта, хотя в апреле он составлял 34,6 пункта, говорится в исследовании РСПП. За прошедший месяц увеличились значения индикаторов рынка производимой продукции, спроса в отрасли, цены продаж, уровня конкуренции и B2B-сегмента. Проседание отмечено по показателям «складские запасы» и «цены закупок».

Индекс личных оценок состояния делового климата достиг максимального с начала пандемии значения и составил 38,6 пункта. Его улучшение обусловлено ростом до 67,4% доли нейтральных ответов о том, что ситуация не изменилась, 25,6% предпринимателей отметили ухудшение бизнес-среды, улучшение — 7%. Ухудшение финансового положения своих компаний отмечают 38,4% предпринимателей, что на 3 п. п. меньше июльского значения. Больше половины (54,7%) респондентов ответили, что материальное состояние их предприятий не изменилось, 6,9% бизнесменов положительно оценили благосостояние собственной фирмы. В целом значение этого индикатора составило 31,7, прибавив за месяц 1,3 пункта.

В Минэкономразвития рассказали, что совершенствование инвестиционного климата и формирование благоприятной бизнес-среды — ключевые приоритеты правительства.

По словам экспертов, индекс РСПП отразил лишь относительное улучшение настроений части бизнеса по сравнению с крайне тяжелыми предыдущими месяцами. Оценки могут быть субъективны, поскольку складываются из ощущений респондентов. Ситуация в экономике остается напряженной, отложенным может оказаться не только спрос, но и проблемы. Июльские замеры показали, что около половины предпринимателей приостановили новые проекты и направления по развитию бизнеса, а более трети разорвали производственно-сбытовые и технологические цепочки. Также бизнесмены жалуются на рухнувший потребительский спрос, отсутствие рынков сбыта и неэффективность мер господдержки, заявили эксперты. Компаниям еще предстоят выплаты по отложенным весной и летом налогам и кредитам, а угроза второй и третьей волны вируса по-прежнему остается.