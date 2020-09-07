Выманивание платежных данных — одна из самых популярных уловок, которой пользуются мошенники для увода денег со счетов покупателей при операциях онлайн, пишет «Российская газета» , ссылаясь на аналитиков «Авито». Например, при продаже по объявлению пылесоса или компьютерного стола на связь может выйти якобы покупатель. Он говорит, что может сразу же перечислить необходимую сумму за товар, но для этого ему нужно продиктовать персональные данные карты или коды, которые пришли по СМС. Таким образом злоумышленники получают доступ к личному кабинету мобильного банка и выводят деньги на другой счет.

Также при онлайн-заказе товаров на популярных сайтах продавец может предложить оплатить покупку через Интернет по ссылке. Она уводит покупателя с реального сайта на подмененную версию, а при вводе данных карты мошенники перехватывают сведения и снова получают доступ к личному кабинету.

Еще одна распространенная схема — просьба заранее внести предоплату. Определить мошенников можно по тому, как они торопят с внесением предоплаты на счет в интернет-банке, намекая, что за товаром стоит большая очередь. После получения денег продавец пропадает, а покупатель оказывается в черном списке.

Когда покупатель и продавец находятся в разных городах, вырастает шанс получить также некачественный товар. Эксперты советуют заказывать такие товары на проверенных онлайн-площадках, а также обращать внимание на профиль продавцов на таких ресурсах. К примеру, как давно пользователь зарегистрирован, сколько у него активных объявлений.