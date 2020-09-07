Угроза санкций оказывает ключевое влияние на курс рубля в последнее время, без этого курс валюты был бы крепче, чем сейчас, пишет РБК , ссылаясь на опрошенных аналитиков. По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 рублей за доллар. Рынок сейчас обсуждает санкционные риски, но мало верит в какие-то серьезные сценарии их реализации, считает Орлова. По мнению главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 рубля за доллар.

Текущее ослабление курса практически полностью обусловлено геополитическими аспектами, считает главный экономист Bank of America по России Владимир Осаковский. Как отмечает эксперт, прогноз по доллару на конец 2020 года — 68 рублей с учетом динамики цен на нефть, ожиданий по ставкам американской ФРС и ЕЦБ. Главный экономист управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отметил, что если убрать негативные изменения, вызванные новостным фоном, то курс должен быть в диапазоне 69—71 рубля за доллар. Компания закладывала в прогноз, что на конец года курс будет на уровне 65 рублей. Рублю не дают укрепляться очень негативный новостной фон и усиление спекулятивного фактора из-за снижения объема торгов на валютном рынке, отметил Брагин.

Обеспокоенность инвесторов может сохраняться, пока не наступит определенность в вопросах геополитики, считает Осаковский. По его мнению, ясность наступит в течение нескольких недель. Для участников рынка будут важны результаты предстоящей встречи Путина и Лукашенко, а также заявления по отравлению Навального, отметил Долгин. Он допускает, что при нормализации внешнего фона возможно укрепление рубля до 70—75 рублей за доллар.

По июньскому прогнозу аналитиков «Ренессанс Капитала», средний курс доллара в 2020 году составит 73,5 рубля, пока этот ориентир не пересматривается, сообщила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, наиболее чувствительным из вероятных считается введение ограничений для инвесторов на покупку российского госдолга. По прогнозу Орловой, курс доллара в конце 2020 года не вернется к уровню 67 рублей. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, курс рубля в III квартале задержится на отметке 73 рубля за доллар, а в конце года укрепится до 72 рублей за доллар.