Наибольший относительный прирост ипотечного портфеля по итогам первого полугодия этого года показали Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ и «Открытие». Об этом свидетельствуют данные исследования , подготовленного аналитиками Банки.ру.

Анкеты для участия в нем были разосланы первой сотне банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. В общей сложности в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2019 года прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а за полгода — около 11%.

Более 50% портфеля банков-респондентов приходится на ВТБ, вторым с рыночной долей 10,9% стал Газпромбанк, третьим (6%) — Росбанк (под брендом «Росбанк Дом»). На четвертой позиции — банк «Открытие» (5,26%), замыкает пятерку лидеров Альфа-Банк (4,26%); на остальных участников рейтинга приходится около 24% совокупного ипотечного портфеля.

«Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (40,3% и 190,4% соответственно), Банк ДОМ.РФ (27% и 95,8%) и банк «ФК Открытие» (33,8% и 78%). Высокая же доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для бизнеса Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит», Челябинвестбанка и банка «Возрождение», — отмечается в исследовании.

Минимальной долей просрочки в своем портфеле по итогам первых шести месяцев 2020 года могут похвастаться Кредит Урал Банк и Всероссийский Банк Развития Регионов (она не превышает 0,05%). Также в тройке лидеров — банк «Россия» с долей просрочки 0,09%. Наибольшее значение этого показателя на 1 июля демонстрирует Московский Индустриальный Банк (порядка 7,85%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам полугодия составила 1,55%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться, уточняют аналитики.

За первые шесть месяцев 2020 года банки-респонденты совокупно выдали 589,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей. В целом же по России было выдано 601,1 тыс. кредитов на 1,44 трлн. Лидирует в рейтинге по данным показателям Сбербанк , на который приходится более половины всех выдач. Кроме него в пятерке лидеров по объему и количеству выданных кредитов оказались ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и «Открытие».

«Доля «первички» в объемах выдач банков-участников превысила в первом полугодии 58%, а вот в количественном выражении превалировали сделки с вторичным жильем — более 67% выдач. Средняя ставка по сделкам на первичном рынке составила 8,09% годовых, а на вторичном — 9,3% годовых», — указывает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.



Помимо ипотечных портфелей банков, уровня просроченной задолженности, объемов и количества ипотечных кредитов, выданных физическим лицам, статистики по видам недвижимости и средних ставок в материале рассмотрены данные по целям и регионам кредитования, проанализированы первоначальный взнос и срок кредитования. Полностью материал «Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года» с наглядной инфографикой опубликован в разделе «Исследования».