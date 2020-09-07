📰 Биржевой курс доллара к российской валюте на 11–13 рублей выше справедливой цены рубля, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, надеяться на скорое укрепление рубля не стоит. До конца года мы еще увидим более 80 рублей за доллар, а средний курс составит около 72–74 рублей за доллар, полагают эксперты. Ослабление отечественной валюты вызвано дешевеющей нефтью и угрозой новых санкций к России. Потенциал снижения у рубля может сохраниться на протяжении нескольких лет — пока ФРС держит ставки на нулевом уровне, а у ЦБ есть возможность снижать свою, считают эксперты.



📰 В Пресненском райсуде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей из банка «Пересвет», пишет «Коммерсант» . По версии обвинения, деньги были получены под видом кредитов совладельцем и гендиректором девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-инвест» Олегом Прониным и выведены им за рубеж. Сначала Пронин якобы был готов признать вину в аферах, поясняя, что на самом деле всеми финансовыми потоками руководил тогда бывший президент банка «Пересвет» Александр Швец. Но Швец успел скрыться за границу и был объявлен в розыск.

📰 Негосударственные пенсионные фонды меняют свои страховые правила в соответствии с типовыми документами, утвержденными ЦБ в прошлом году, пишет «Коммерсант» . В правила записывают возможность заключения договора об обязательном пенсионном страховании в электронной форме. Со стороны НПФ такой договор заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью, а со стороны будущего клиента — или КЭП, или простой электронной подписью.

📰 Генпрокуратура, СКР, МВД, ФСБ и ФТС подписали совместный документ, регламентирующий проведение оперативно-разыскных мероприятий, дознания и предварительного следствия в отношении предпринимателей, пишет «Коммерсант» . Согласно документу, будут обеспечены условия для продолжения бизнеса в тех случаях, когда в отношении их владельцев проводятся проверки или возбуждаются уголовные дела. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что стоит ограничить преследования бизнесменов по статье об организованном преступном сообществе. По его мнению, также пора изменить законодательство в сторону защиты предпринимателей.

📰 Эксперимент по переводу информационных систем госорганов на облачную платформу продлили на два года, пишет «Российская газета» . Работа государственных IT-систем на удаленных серверах позволит обеспечить их бесперебойную работу, а также сэкономит на закупках компьютерной техники до 10% бюджетов всех уровней. Ресурсы платформы будут расположены в России, работать преимущественно на отечественном ПО, а вся находящаяся в «облаке» информация будет ежедневно копироваться на материальный носитель и храниться там в течение месяца.