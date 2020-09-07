Владельцы и руководители каждой третьей российской компании малого и среднего бизнеса (38%) планируют сохранить для своих сотрудников режим удаленной работы в ближайшем будущем. Об этом свидетельствуют результаты исследования Visa, проведенного в августе этого года.



И хотя каждый пятый предприниматель (20%) отметил негативное влияние работы из дома на продуктивность своих сотрудников за время карантина, лишь 18% опрошенных однозначно высказались против того, чтобы полностью отказаться от удаленной работы в будущем.

Несмотря на сложный период во II квартале этого года и ограничения из-за карантина, почти половина опрошенных (42%) не собираются в ближайшие шесть месяцев сокращать расходы. Те из предпринимателей (58%), которые планируют экономить в течение следующих шести месяцев, в первую очередь сократят расходы на рекламу и продвижение (68%), а также аренду (52%).



Интересно отметить, что сокращение зарплат сотрудников не является главным приоритетом для тех владельцев бизнеса, кто хочет сэкономить свои деньги, — только 24% респондентов, планирующих урезать расходы, сказали, что сделают это за счет снижения трат на персонал.

При этом чуть больше половины участников опроса (56%) ответили, что во втором полугодии будут расширять бизнес и вкладывать деньги в его развитие.

Три четверти участников исследования (75%) к началу карантина принимали заказы через Интернет, 15% респондентов перешли в онлайн во время пандемии, и лишь 2% опрошенных не сделали этого и не собираются делать в будущем.

Отвечая на вопрос о том, как изменились привычки потребителей и стали ли они меньше покупать онлайн после снятия ограничений, 17% предпринимателей сказали, что и после окончания периода самоизоляции они наблюдают рост заказов онлайн.