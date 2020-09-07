Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил вернуться к идее банка «плохих» долгов, чтобы не допустить обострения кризиса. Об этом говорится в релизе, распространенном в понедельник пресс-службой Титова.

Как сообщалось, ранее бизнес-омбудсмен упоминал об этой идее в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором, в частности, предложил продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года.

Ситуация в банковском секторе вызывает опасения, констатирует Титов: из-за кризиса накапливается просроченная задолженность в корпоративном секторе. В течение первых четырех месяцев 2020 года доля просрочки в сегменте кредитования нефинансовых организаций снижалась с 7,8% до 7,4%, однако начиная с мая она активно растет. По состоянию 1 августа она достигла рекордных 8,2%, указывает уполномоченный по правам предпринимателей.

Он отмечает, что, по данным Банка России, на 1 июля объем сомнительных, проблемных и безнадежных кредитов в банковской системе достигал примерно 11,56 трлн рублей. При этом сформированные по всему ссудному портфелю резервы на возможные потери покрывают чуть больше их половины, составляя 6,21 трлн. Таким образом, полное резервирование проблемных активов может оставить банковскую систему без сформированной ранее «подушки безопасности» в виде избыточного капитала.

«На этом фоне приходится особенно тщательно задумываться над последствиями отмены антикризисных регуляторных послаблений, введенных Банком России на определенный период», — рассуждает бизнес-омбудсмен.

По его мнению, было бы справедливо продлить облегченные правила оценки риска по ссудам, которые предоставлялись системообразующим организациям на пополнение оборотных средств, вплоть до конца действия кредитного договора. Сейчас такие правила действуют только на период субсидирования — один год, а сами кредиты выдаются на три года.

Разумно, по словам Титова, было бы и продлить для банков право не ухудшать оценку финансового положения заемщика, который испытывает сложности с обслуживанием кредита по причинам, связанным с коронавирусом, с 30 сентября 2020 года до 30 июня 2021-го.

«Ну и, наконец, самое масштабное предложение. 30 сентября завершится действие программы по рефинансированию субъектов МСП в рамках лимита 500 млрд рублей. В ее рамах 90 российских банков получили дополнительное фондирование ЦБ под 4% годовых для рефинансирования кредитного портфеля малого и среднего бизнеса. По информации банков, лимит почти исчерпан, поэтому предлагается продлить действие программы до 1 апреля 2021 года», — указывает Титов.

«Кроме того, сегодня как никогда актуально наше давнее предложение учредить банк «плохих» долгов: либо в форме специального фонда (агентства), либо с возложением этих функций на уже существующие структуры. Какое-то количество «плохих» долгов вполне нормально для экономики — бизнес постоянно берет на себя риск, и часть этого риска должна реализовываться в потери. Но когда доля просроченной задолженности резко нарастает, возникают системные эффекты», — обращает внимание бизнес-омбудсмен.

По его словам, «если обратиться к данным об объемах выданных кредитов предприятиям в наиболее пострадавших отраслях, то при сокращении выручки данных предприятий на 25% они не смогут обслуживать кредиты на суммы до 1,5 трлн рублей. У предприятий, относящихся к операциям с недвижимостью и бизнес-услугам, задолженность составляет 4 трлн рублей, а в результате снижения выручки (прямого или косвенного сокращения до 70%) под ударом может оказаться до 3 трлн рублей. По «остальным видам деятельности» также существует риск возникновения просроченной задолженности в объеме 1,5—2 трлн рублей».

Титов указывает, что распределение «плохих» долгов в российской банковской системе одностороннее: более 50% всей просроченной задолженности находится в активах всего пяти банков. Это «Траст», Сбербанк , ВТБ, «Открытие» и Россельхозбанк.



«Важно, чтобы банк «плохих» долгов создавался сразу же с частным капиталом. При государственном владении у менеджеров создается стимул увеличить количество долгов под управлением «плохого» банка, чтобы обеспечить рабочие места. Также важно ставить предельный срок существования такого банка. Обычно за четыре — восемь лет можно разобраться с долговыми активами, оценить их реальную стоимость, продать те активы, которые имеют какую-то остаточную стоимость. Важно сразу же установить этот срок, чтобы у «хороших» банков не было мотивации снова набрать «плохих» долгов, которые можно в дальнейшем передать «плохому» банку или агентству», — подчеркивает Титов.