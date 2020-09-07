Законопроект об ужесточении административной ответственности за разглашение служебной и профессиональной тайны предусматривает увеличение штрафов для граждан и должностных лиц в десять раз. Об этом в понедельник сообщил ТАСС один из авторов соответствующего законопроекта — первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу. Документ пока не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.



«Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат», — сказал Вяткин.