Совкомбанк планирует размещение еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, банк проведет с 8 сентября серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и сам Совкомбанк.

В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года.