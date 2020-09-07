В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года.
Совкомбанк планирует размещение еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, банк проведет с 8 сентября серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и сам Совкомбанк.
В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года.
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