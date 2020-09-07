Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа снизилась за год на 0,7 процентного пункта и составила в июле 2020 года 16,8% (в июле 2019 года — 17,5%). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй. Показатель просроченной задолженности по потребкредитам за семь месяцев текущего года вырос на 2,6 п. п., фактически вернувшись к уровню начала осени 2019 года.

Самые низкие значения доли просрочки по потребкредитам были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (9%), республиках Саха (Якутия) (13,7%) и Татарстан (13,9%), а также в Москве (14,1%) и Санкт-Петербурге (15,5%).

Наиболее существенное сокращение доли таких кредитов по сравнению с июлем 2019 года было отмечено в Иркутской области (-6,6 п. п.), Республике Саха (Якутия) (-5,7 п. п.), а также в Хабаровском (-4,1 п. п.), Красноярском (-3 п. п.) и Приморском (-2,8 п. п.) краях. В ряде регионов доля просрочки по потребкредитам за прошедший год выросла, в том числе в Алтайском (+1,6 п. п.), Краснодарском (+1,6 п. п.) и Ставропольском (+1,5 п. п.) краях, а также в Самарской (+1,3 п. п.) и Саратовской (+1,2 п. п.) областях. В Москве данный показатель за год вырос на 0,7 п. п., в Санкт-Петербурге — сократился на 0,6 п. п.