Минфин России в соответствии с поручением правительства подготовил и опубликовал для публичного обсуждения законопроект о распространении механизма «единого налогового платежа» на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам. Об этом сообщили в понедельник в Минфине, напомнив, что для физических лиц аналогичная возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов уже действует с 1 января 2019 года, а по уплате НДФЛ — с 1 января 2020 года.

«Это позволит уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации и т. д. При этом налоговый орган самостоятельно будет производить зачет перечисленных денежных средств в счет имеющихся у плательщика обязательств», — поясняют в ведомстве.

У плательщика сохранится право уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы по существующей схеме, то есть на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.

«Реализация положений законопроекта создаст для плательщиков более комфортные условия, упростит порядок исполнения обязательств перед бюджетом, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом», — ожидают в Минфине.



Предполагается, что соответствующие изменения в Налоговом кодексе РФ начнут действовать с 1 января 2022 года.

