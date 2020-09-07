Минэкономразвития РФ разработало и направило на согласование в Минфин и ЦБ законопроект, которым предлагается решить проблему с «потерянными» акционерами, сведения о которых отсутствуют. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Минэкономразвития разработало и направило на согласование в Минфин и ЦБ законопроект, который позволит урегулировать вопросы с акционерами, сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени («потерянные» акционеры). Документ устанавливает критерии определения акционера в качестве «потерянного», механизмы приостановления и возобновления направления таким акционерам сообщений о проведении общих собраний акционеров, бюллетеней для голосования и иной информации, а также выплаты начисленных дивидендов», — сообщает ведомство.

По словам заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, законопроект представляет собой первый шаг на пути решения давно назревшей проблемы, появившейся после приватизационных процессов начала 90-х годов. Его нормы позволят значительно сократить издержки бизнеса, связанные с направлением корреспонденции и дивидендов «потерянным» акционерам, но при этом будут обеспечивать функционирование механизма, направленного на защиту прав миноритарных акционеров, пояснил Торосов.