Международные резервы РФ на 1 сентября составили 594,422 млрд долларов против 591,753 млрд на 1 августа 2020 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в понедельник на сайте ЦБ.

Таким образом, за август объем международных резервов вырос на 2,669 млрд долларов.

Напомним, что внутри месяца был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, в августе рост продемонстрировали все составляющие ЗВР. Так, объем резервов в иностранной валюте увеличился с 435,707 млрд долларов на начало месяца до 438,062 млрд на 1 сентября, стоимостный объем монетарного золота — со 144,322 млрд до 144,588 млрд долларов, резервы в СДР — с 6,863 млрд до 6,891 млрд, резервная позиция в МВФ — с 4,861 млрд до 4,881 млрд долларов.

За январь — август текущего года международные резервы России увеличились на 40,063 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го).



За 2019 год российские резервы выросли почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м — примерно на 35,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.