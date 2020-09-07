Криптобиржа Binance изучает возможность выпуска собственной платежной карты в России, на Украине и в других странах Восточной Европы. Об этом, как передает РБК , рассказал «РБК-Крипто» глава представительства Binance в России и СНГ Глеб Костарев.

Он пояснил, что запуск продукта в России во многом зависит от регулирования.

«Как известно, несмотря на то что закон о цифровых финансовых активах уже принят, регуляторы планируют принять дополнительные поправки к нему или отдельный закон о цифровой валюте. Конечно, если эти инициативы окажутся запретительными, это повлияет на нашу локальную стратегию и запуск карточного продукта», — подчеркнул Костарев.

В начале сентября Минфин предложил поправки, согласно которым операции с биткоином и альткоинами будут ограничены, а майнеры не смогут легально получать криптовалюту, которую сами добывают. Документ вводит прямой запрет на любые сделки с криптовалютой, кроме трех случаев: наследования, банкротства и исполнительного производства. За нарушения предлагается ввести уголовную и административную ответственность. В сообществе крайне негативно отреагировали на инициативу.

Законопроект «О ЦФА», дающий определение цифровой валюте и запрещающий ее использование в России для оплаты товаров и услуг, был принят Госдумой летом 2020 года. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. «РБК-Крипто» направил запрос в ЦБ об отношении регулятора к пластиковым картам, позволяющим конвертировать криптовалюту в рубли.

В июле Binance запустила дебетовую карту на территории Европейской экономической зоны (включает все страны ЕС, а также Исландию, Норвегию и Лихтенштейн), сообщал Cointelegraph. Карта поддерживает BTC, BNB, SPX и BUSD. Пользователи могут зарегистрироваться на получение карты через официальный сайт компании. Они получат уведомление, когда Binance Card станет доступна в их стране.



Продукт запущен в рамках сотрудничества с платежной системой Swipe и действует как традиционная дебетовая карта . Пользователям не требуется вручную конвертировать криптовалюту в фиатную валюту для оплаты товаров и услуг. Компания надеется, что в будущем Binance Card позволит совершать покупки в 46 млн торговых точек в 200 странах.