В рейтинге лучших городов для карьеры тройку лидеров в 2020 году покинула Тюмень, уступив место Казани. Такие данные со ссылкой на соответствующий опрос приводит сервис по поиску работы SuperJob , уточняя, что на первом месте по-прежнему Москва, которую 70% респондентов назвали городом карьерных возможностей.

На второй строке — Санкт-Петербург с 67% голосов. Столица Татарстана получила 54%. Тюмень в 2020 году оказалась на четвертой строке (53%), обогнав Екатеринбург (52%) и Краснодар (50%).

Самые низкие оценки карьерных возможностей дали жители Волгограда (15%), Тольятти и Омска (по 17%).

По сравнению с рейтингом лучших городов для карьеры 2018 года оценки снизились практически во всех мегаполисах. Так, Тюмень потеряла пятую часть голосов (два года назад у нее было 66%), а оценки карьерных перспектив в Астрахани, которые и так были в числе самых низких, ухудшились на четверть (с 25% до 19%).

Стабильность в «коронакризис» продемонстрировали Набережные Челны и Ижевск, сохранив позиции «середнячков» рейтинга со стабильными оценками карьерных перспектив (по 35% сегодня, 34% и 35% соответственно в 2018 году), указывает SuperJob.



Опрос этого года проводился в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек среди экономически активного населения старше 18 лет. Размер выборки составил по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 300 респондентов из других городов.