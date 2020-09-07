Российский рынок акций в минувшую пятницу пытался восстановиться, однако оказался под влиянием распродаж акций технологического сектора в США. В итоге индекс РТС опустился на 0,3% до 1 220, а индекс Московской биржи снизился на 0,4% до 2 921 пунктов после крайне неспокойной недели с точки зрения новостей вокруг Алексея Навального. По итогам недели индекс РТС опустился на 3,6%, тогда как индекс Московской биржи потерял 1,5%. Для сравнения отметим, что индекс MSCI EM снизился на 0,8% н/н, тогда как индекс MSCI All-World опустился на 0,7% н/н. Тем не менее, после выхода сильных PMI по обрабатывающей промышленности США, Китая, ЕС и России наблюдались признаки ротации инвесторов из переоцененных технологических активов в защитные сектора, особенно в промышленные компании. Это позитивно повлияло на динамику российского рынка акций, в котором преобладают сырьевые сектора. Курс рубля ослаб на 0,2% до 75,43 руб./долл. и по итогам недели потерял 1,9%. Цены на нефть резко снизились (Brent -3,2% до 42,66 долл./барр.) на фоне опасений по поводу спроса; по итогам недели Brent подешевела на 7,7%. Европейские рынки акций в минувшую пятницу снижались (StoxxEuro600 -1,1%).

Сегодня акции металлургических и энергетических компаний могут вызвать рост российского рынка: Акции российских компаний сегодня, вероятно, будут находиться в поисках направления движения в условиях отсутствия катализаторов роста и неутешительного глобального новостного фона. Объемы торгов, вероятно, будут ниже средних, так как рынок США сегодня закрыт по случаю Дня труда. Цены на нефть продолжают идти вниз на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия понизила цены на нефть для азиатских покупателей; курс рубля продолжает дешеветь. Российские инвесторы, вероятно, будут ориентироваться на защитные активы в энергетическом секторе. На акции металлургических компаний может позитивно повлиять сильная статистика Китая по экспорту и данные по китайскому импорту.

Росстат сообщил о нулевой инфляции в августе; НЕГАТИВНО Как сообщил Росстат, в августе цены не изменились в месячном сопоставлении, что является негативным сюрпризом. Цены на продукты питания снизились на 0,8% м/м, то есть дефляция оказалась гораздо сильнее, чем ожидали мы, что дает надежду на то, что в сентябре продовольственная дефляция сохранится. В то же время цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% м/м, сильно опередив наш прогноз; цены на услуги также выросли на 0,4% м/м. Мы считаем, что это отражает относительно сильный внутренний спрос, за которым стоит увеличение расходов россиян на отдых внутри страны в этом году, а не за ее пределами, как это происходило обычно. В итоге годовая инфляция составила 3,6% г/г в августе, уже достигнув нашего годового ориентира. Учитывая более быстрый в сравнении с ожиданиями рост непродовольственных цен, мы не исключаем, что годовая инфляция по итогам 2020 г. может составить 3,9% г/г, и ЦБ РФ понизит ставку только один раз на 25 б. п. на заседании в декабре 2020 г. Этот сценарий вполне подходит для сложившейся ситуации геополитической неопределенности, которая усилилась в последние недели и, судя по всему, соответствует взвешенной монетарной политике ЦБ.

Продажи автомобилей снизились на 0,5% г/г в августе; НЕОДНОЗНАЧНО Индикатор продаж легковых автомобилей в России, который в июле вышел в зону позитивных значений, показав рост на 6,8% г/г, в августе снизился на 0,5% г/г, что стало негативным сюрпризом. Однако, учитывая что спрос в Китае на автомобили демонстрировал устойчивое восстановление после карантина, а также то, что в августе инфляция в России превзошла ожидания, мы считаем, что результат за август является временным. Одним из объяснений спада является то, что в августе спрос сместился в связи с сезоном отпусков и, следовательно, это снижение является временным и связано с сезонным фактором. Это говорит в пользу того, что продажи автомобилей, скорее всего, восстановятся в ближайшие месяцы. Другим объяснением снижения спроса могут служить ограничения в части предложения автомобилей на рынке, что опять-таки указывает на то, что некоторое восстановление произойдет чуть позже. На данный момент мы считаем, что сценарий возврата спроса в негативную зону вряд ли возможен в 2П20.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Яндекс и Uber реструктурируют активы в сегменте e-mobility; НЕЙТРАЛЬНО Яндекс (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) и Uber заключили соглашения по реструктуризации активов в сегменте беспилотных автомобилей и каршеринга. Сегмент беспилотных автомобилей выделяется из MLU B.V. (“Yandex.Taxi Group”) в отдельную компанию Self-Driving Group B.V. (“SDG”) и будет напрямую принадлежать Яндексу (примерно 73%) и Uber (примерно 19%), оставшиеся примерно 8% будут зарезервированы под мотивационную программу для сотрудников и менеджмента. Яндекс дополнительно инвестирует в новую компанию $150 млн ($100 млн в акционерный капитал и $50 млн в форме конвертируемого займа) и купит долю Uber в этом активе (на данном этапе цена не разглашается; компания, вероятно, сообщит об этом после закрытия сделки). Каршеринг Яндекс Драйв будет переведен в MLU B.V. и его результаты будут отражены в отчетности за 3К20 как часть Яндекс.Такси. В результате выделения сегмента беспилотных автомобилей и покупки Яндекс.Драйв доли партнеров в Яндекс.Такси изменятся с нынешних 58,2%/36,2%/5,6% до 61,7%/33,5%/4,8%, а доля Яндекса вырастет на 3,5 п. п.

Реструктуризация активов в сегменте е-mobility вполне ожидаема для инвесторов, учитывая комплементарную природу сервисов e-mobility и фудтеха. Сделки никак не повлияют на финансовые перспективы Яндекса, так как компания продолжит консолидировать как сегмент беспилотных автомобилей, так и каршеринг. В то же время мы считаем объявление о сделке позитивным с точки зрения настроения инвесторов вокруг акций, учитывая, что Яндекс увеличит свою долю в стратегически важных активах e-mobility и что в обозримом будущем может последовать более крупная сделка между партнерами (покупка Яндексом доли Uber в MLU).

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)