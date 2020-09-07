В Интернете набирает популярность схема мошенничества на тему операционных выплат бизнесу, направленная на небольшие компании, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Так, предприниматель получает письмо, в котором говорится, что на внутренний бухгалтерский счет пользователя зачислена сумма в размере нескольких сотен тысяч рублей. Далее следует ссылка на документ в легитимном хранилище, использование которого дает возможность организаторам кампании обойти защитные решения. После перехода по ссылке получатель видит уведомление о компенсации, положенной ему в качестве «операционных выплат» от некой финансовой организации. Если кликнуть на форму, произойдет переадресация на скам-ресурс, где жертве предложат завести личный кабинет и ввести свои данные, чтобы вывести средства.

В итоге пользователя просят пройти обязательную идентификацию, «комиссия» за которую обычно составляет порядка 390 рублей. Эти деньги в случае подтверждения операции получают злоумышленники.

Подобные скам-письма массово рассылаются представителям малого и среднего бизнеса, ежедневно такие сообщения получают тысячи адресатов, отмечают в «Лаборатории Касперского». Мошенники постоянно меняют тематику скам-страниц, но обещание «большой компенсации» или «выигрыша» остается неизменной.