В долгосрочной перспективе ожидаются более решительные действия Европейского центробанка по возвращению курса к значениям ниже 1,15 доллара за евро.
Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро, но этот обвал скорее всего окажется единичным событием, слабо влияющим на долгосрочную траекторию валютных курсов, пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. По их мнению, более значимым может быть долгосрочный тренд на укрепление евро.
Евро в начале сентября впервые за два года временно превысил отметку в 1,2 доллара. В прошлом европейская валюта усиливалась вместе с глобальной конъюнктурой. Крепкий евро ослабляет экспортный потенциал стран валютного союза. Многие государства ЕС, прежде всего Германия, являются экспортно ориентированными, и по ним рост курса может ударить особенно сильно. Также высокий курс может усилить дефляционное давление на экономику. Сейчас же денежно-кредитная политика Брюсселя ориентирована на разгон инфляции в разумных пределах, поскольку дефляция может ударить по должникам и вынудить граждан и организации держать деньги, а не тратить, оживляя тем самым экономику.
По словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, ключевую роль в подъеме евро сыграл масштабный пакет помощи (750 млрд евро), предоставленный европейской экономике летом текущего года, в последние дни тенденцию удалось смягчить. По его мнению, нельзя исключать, что в дальнейшем ЕЦБ постарается принять меры по сдерживанию роста единой европейской валюты. Как считает Евгений Миронюк из «Фридом Финанс», европейская валюта в последние годы не выходит за рамки определенного коридора, несмотря на довольно заметные колебания, особенно в ходе текущего кризиса. Евро по отношению к доллару тяготеет к определенному широкому диапазону, устойчивая нижняя граница которого находится вблизи 1,05 долларов за евро. Максимум в 1,2 доллара за 1 евро — одна из таких вершин, от которой вероятна коррекция вниз, отметил Миронюк. Возможно повторное тестирование котировками уровней в районе 1,2–1,205 доллара за евро, но в долгосрочной перспективе ожидаются более решительные действия Европейского центробанка по возвращению курса к значениям ниже 1,15 доллара за евро, сообщил эксперт.
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что причины укрепления евро нужно искать не в Европе, а за океаном. По его словам, баланс ФРС, который характеризует работу «печатного станка», в ближайшие годы может утроиться по сравнению с октябрем 2019 года. Госдолг США может продемонстрировать галопирующий рост в ближайшие годы и уже итогам этого достигнуть 100% ВВП. Причина — в чрезмерных госрасходах и чудовищном дефиците в 16% ВВП, который в следующем году сократится только до 8,6% ВВП.
По мнению Дроздова, укрепление европейской денежной единицы негативно скажется на отечественных компаниях, закупающих продукцию в Европе и впоследствии реализующих ее на внутреннем рынке за рубли. Миронюк считает, дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан. Также дорогой евро снижает конкурентоспособность импортозависимых секторов экономики. Для России выгоден стабильный курс евро относительно рубля и доллара США, считает эксперт. Коган отметил, что с точки зрения внешней торговли более дорогой евро относительно доллара — это больший объем экспорта в рублевом выражении, больший объем уплаченных в бюджет пошлин, лучше состояние госфинансов.
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