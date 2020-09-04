Мировая экономика переживает пик восстановления после кризиса из-за пандемии, но до конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами, пишет РБК , ссылаясь на Bloomberg. В условиях пандемии правительства уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, отметило агентство. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство. Кроме того, развивающиеся рынки получили передышку из-за падения курса доллара, указало агентство. Но сохранить позиции будет непросто, предупреждают эксперты, опрошенные Bloomberg. Власти должны будут активизировать усилия по стимулированию экономики, в то время как многие из них уже готовы приостановить меры поддержки, которые были введены в связи с пандемией.

В США в августе создали 1,4 млн рабочих мест, но «поддерживать такой темп» без финансовой поддержки будет трудно, указал эксперт Moody's Райан Свит. Помимо этого, ряд крупных компаний заявили о грядущих сокращениях. В Китае потребители по-прежнему неохотно тратят деньги, а крупнейшие банки страны сообщили о худшем падении прибыли более чем за десять лет из-за роста безнадежных долгов, отметило Bloоmberg.

По оценке профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, пандемия до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около 35 трлн долларов. Даже если вакцину от COVID-19 разработают, понадобится немало времени для того, чтобы сделать ее доступной во всем мире, предупредил Маккиббин. В качестве примера страны, которая выбрала верную стратегию по борьбе с коронавирусом, во Всемирной организации здравоохранения привели Швецию. Она стала одним из государств, которое отказалось от жестких ограничений. А строгий карантин, по словам спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро, служит «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса.

По данным опрошенных Bloomberg экспертов, шведская экономика больше выиграла в результате отказа властей от жестких ограничительных мер в феврале — мае 2020 года. По оценке эксперта из Capital Economics Дэвида Оксли, снижение ВВП страны ожидается в районе 7%, в то время как экономики других европейских государств показывают падение до 30%. В то же время число смертей от коронавируса в Швеции в разы больше, чем в соседней Дании: в Швеции зарегистрировали 84,9 тыс. заразившихся COVID-19, умерли 5,8 тыс. человек; в Дании заболели 18,3 тыс. жителей, скончались 627 человек.