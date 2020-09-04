Дочерняя структура Промсвязьбанка — «МСП Факторинг» — собирается расширить предоставление факторинговых услуг дебиторам из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), пишет «Коммерсант» . Стратегическая задача— довести соотношение МСБ и крупного бизнеса в портфеле до 1:1, рассказал гендиректор «МСП Факторинг» Иннокентий Воловик. За первую половину года портфель факторингового подразделения Промсвязьбанка, включая «МСП Факторинг», составил 45,9 млрд рублей. Компания предполагает работать по схеме, когда поставщиком выступает представитель крупного или среднего бизнеса, а покупателем —среднего или малого.

По данным АФК, совокупный портфель российского рынка факторинга в 2019 году превысил 808 млрд рублей, доля МСБ в нем не превышает 13%. По словам участников рынка, ставки по факторингу сейчас в диапазоне 6-40% годовых при средней срочности до 70 дней. Соответственно, к верхней границе они приближаются для МСБ, когда и поставщик, и дебитор являются представителями этого сегмента. Факторинг развивается там, где есть опора на контрагента с хорошим кредитным качеством, а МСП такими контрагентами не являются, отметили в АФК. Работа с дебиторами из сегмента МСП — рискованная задача в нестабильной экономике, хотя потенциал у сегмента огромный, считают собеседники издания.

Основная проблема — отсутствие инструментов точной оценки риска по большому количеству контрагентов, пояснил управляющий директор по факторингу Альфа-Банка Павел Шишов. Единственным возможным вариантом начала работы выглядит построение скоринговой модели, но из-за отсутствия качественной информации, неразвитости околофакторингового рынка, потрясений экономики пока это невозможно, добавил он.

Другие госбанки также рассматривают МСБ для расширения услуг. Так, «ВТБ Факторинг» адаптировал работу, чтобы повысить доступность факторинга для поставщиков МСБ без ущерба для собственных финансовых результатов. В «Сбербанк Факторинга» отметили, что процессы в компании поддерживаются системой проактивной оценки кредитных рисков Сбербанка, поэтому поставки в адрес большинства клиентов группы могут быть структурированы в факторинговые сделки. Между компаниями МСП, как правило, расчет происходит по факту поставки, именно поэтому доля сделок с отсрочкой платежа в адрес таких клиентов не столь велика.