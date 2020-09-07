Сбербанк в январе — августе заработал 479,66 млрд рублей, снизив показатель за аналогичный период прошлого года на 19,1% (593,2 млрд). В августе банк заработал 76,6 млрд рублей против 73,6 млрд рублей годом ранее (рост на 4%). Такие показатели финансовой отчетности по РСБУ (неконсолидированные данные), рассчитанные по внутренней методике Сбербанка, приводятся в его релизе.

Чистый процентный доход вырос на 13,5% относительно восьми месяцев 2019 года и составил 933 млрд рублей. Как поясняют в банке, данный рост поддерживался снижением стоимости фондирования и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов с начала года, а также ростом кредитования.



Чистый комиссионный доход вырос на 9,1%, до 318,9 млрд рублей, благодаря восстановлению активности по банковским картам и росту расчетных операций, а также за счет роста доходов по операциям клиентов на финансовых рынках и банковским гарантиям.

Операционные расходы составили 386,3 млрд рублей, увеличившись на 4,2%. «Позитивный эффект на динамику расходов оказала проводимая банком программа повышения эффективности бизнеса в ответ на кризис и пандемию, а также выравнивание сравнительной базы после повышения зарплат в июле 2019 года», — говорится в релизе.

Активы в августе увеличились на 1,7%, до 30,9 трлн рублей, в основном за счет роста кредитного портфеля. Также сказалась положительная переоценка валютных статей, без учета которой рост активов составил 1,2%.



В августе корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей кредитов, с начала года — 8,3 трлн, что на четверть больше, чем год назад. Банк продолжает активно участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса: в рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму более 230 млрд рублей.

Остаток портфеля составил 14,9 трлн рублей, увеличившись за месяц на 3,2%, или на 2,5% без учета валютной переоценки.

Розничным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 441 млрд рублей, что является рекордным для банка объемом, который в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии. Рост в равной степени обеспечен потребительским и ипотечным кредитованием. Розничный портфель вырос на 2,4%, или на 182 млрд рублей. Остаток портфеля на 1 сентября превысил 7,8 трлн рублей.

«В августе банк выдал рекордный с начала года совокупный объем кредитов на сумму 1,6 триллиона рублей, показав рост кредитного портфеля на 2,9%. При этом выдачи розничным клиентам стали максимальными за всю историю банка благодаря восстановлению потребительской активности, программам субсидирования ипотечных кредитов и благоприятному уровню ставок в экономике. Важно отметить, что качество кредитного портфеля остается достаточно стабильным. В результате банк вышел на уровень рентабельности капитала за восемь месяцев выше 15%», — комментирует финансовый директор Сбербанка Александра Бурико.



Портфель ценных бумаг за август вырос на 0,3% преимущественно за счет приобретения государственных облигаций и облигаций Банка России. Остаток портфеля на 1 сентября составил 3,9 трлн рублей.



Средства клиентов в августе увеличились на 1,3% без учета валютной переоценки: средства физических лиц — на 0,3%, средства юридических лиц — на 3,3%. В целом с начала года средства клиентов выросли без учета валютной переоценки на 3,6%.

Базовый и основной капиталы за август увеличились на 12 млрд рублей и составили 4,003 трлн. Общий капитал за месяц вырос на 59 млрд рублей за счет заработанной чистой прибыли. Уточняется, что отрицательное влияние на динамику капитала оказали переоценка ценных бумаг, а также снижение учитываемой в капитале прибыли за счет применения правил расчета капитала, установленных положением Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».