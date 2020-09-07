«Дыра» в капитале Народного Банка, чья лицензия была отозвана 24 июля текущего года, составляет порядка 238 млн рублей, свидетельствует опубликованная на сайте Центробанка информация о финансовом состоянии кредитной организации.

Так, активы банка на дату отзыва его лицензии оцениваются с учетом данных финансового обследования в 892,572 млн рублей при значащихся в бухгалтерском балансе 1 млрд 312,674 млн. Разница связана в первую очередь с переоценкой размера чистой ссудной задолженности по амортизированной стоимости с 1 млрд 161,361 млн до 741,824 млн рублей.

Размер обязательств банка, напротив, переоценен в большую сторону — с 815,042 млн до 1 млрд 130,588 млн рублей. Так, изменена оценка резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера — с 336,748 млн на 652,294 млн рублей.

В итоге в строке «всего источников собственных средств» по итогам всех переоценок значится минус 238,016 млн рублей.

Из материалов ЦБ следует, что регулятор добивается банкротства Народного Банка, — соответствующий иск Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 28 августа.

Объявляя об отзыве лицензии у кредитной организации, ЦБ пояснял: «Приоритетным направлением деятельности Народного Банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации. При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, в текущем году банк в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами — нерезидентами по переводу средств физических лиц».



Страховку вкладчикам Народного Банка выплачивает Сбербанк . Агентство по страхованию вкладов сообщало, что за компенсациями на сумму 17,1 млн рублей могут обратиться порядка 270 вкладчиков.