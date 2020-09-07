Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 августа 2020 года составила 5,2%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель повысился на 0,1 процентного пункта (на 1 июля он составлял 5,1%), с начала текущего года — на 0,7 п. п. (на 1 января равнялся 4,5%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд вырос в июле на 35,8 млрд рублей (с 919,6 млрд рублей на начало месяца до 955,4 млрд на 1 июня), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд — только на 284,5 млрд рублей (с 18 трлн 179,2 млрд рублей до 18 трлн 463,7 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 августа 89,8% просроченных ссуд против 90,3% на 1 июля.