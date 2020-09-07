Об этом сообщил управляющий директор Банка ЗЕНИТ Рустем Исхаков в ходе осмотра выставочного пространства в новом общественном центре «Алмет». С экспозицией выставки ознакомился президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и члены правительства региона.

Советник Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Жуков рассказал об истории картины. Полотна Баккьякки входят в число золотого фонда мирового художественного наследия. В Россию картину привез поклонник нидерландской и итальянской живописи Павел Деларов. В начале Первой мировой войны коллекционеру пришлось распродать богатую коллекцию, и в 1914 году «Мадонна с младенцем» попала в Париж. Затем полотно несколько десятилетий демонстрировалось на выставках по всему миру. Банк ЗЕНИТ приобрел шедевр Возрождения в 2006 году.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

«Татнефть» реализует различные образовательные и социальные проекты, развивает экосистемы города и региона в целом. Приоритет Компании — это прежде всего забота о комфорте людей и сохранение традиционных ценностей. Эпоха Возрождения подарила миру невероятно талантливых мастеров и неповторимые шедевры, и мы рады поделиться одним из них с жителями Альметьевска. Выставка картины художника школы Рафаэля позволит городу стать центром европейской культуры на юго-востоке Татарстана».

На холсте представлена Мадонна с младенцем на руках — один из излюбленных сюжетов художников эпохи Возрождения. Для того чтобы посетители ощутили связь со временем и предметно рассмотрели все детали, банк дополнил выставку мультимедийной композицией с работами других мастеров эпохи Возрождения. Для посетителей выставка откроется после ввода в эксплуатацию здания центра и продлится до конца 2020 года. Как отметил Наиль Маганов, в дальнейшем полотно станет частью постоянной экспозиции новой художественной галереи.