С 7 сентября начинается прием заявок от студентов, желающих пройти стажировку в Банке России в Москве и его подразделениях в Санкт-Петербурге, Рязани, Казани, Екатеринбурге и Томске. В конкурсном отборе могут принять участие студенты магистратуры, а также последнего курса бакалавриата или специалитета, сообщает пресс-служба регулятора.

Учащиеся, которые успешно прошли онлайн-тестирование и собеседование, с февраля 2021 года в течение шести месяцев будут проходить практику в департаментах денежно-кредитной политики, информационной безопасности, подразделениях, отвечающих за надзор и регулирование, и других. Многие позиции рассчитаны на специалистов в сфере информационных технологий, математиков, аналитиков.

«Мы проводим уже пятый набор студентов. Такой формат работы доказал свою эффективность: начинающие специалисты получают отличный практический опыт, имеют возможность проявить себя. Более половины из тех, кто приходит к нам в качестве стажеров, в итоге присоединяются к команде Банка России», — отметил заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский.

Прием заявок продолжится до 25 октября.