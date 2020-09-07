Банк ДОМ.РФ расширил возможности бесплатного обслуживания дебетовых карт.

«Теперь карта с кешбэком до 10% доступна без комиссии за обслуживание для клиентов, получающих на нее заработную плату в рамках индивидуального зарплатного проекта. Оформить получение зарплаты на карту банка может любое физическое лицо», — говорится в релизе.

Рассчитывать на бесплатное обслуживание карты также можно при торговом обороте по ней от 5 тыс. рублей в месяц. Кроме того, бесплатное обслуживание карты предусмотрено при наличии у клиента оформленного в банке ипотечного или потребительского кредита, вклада или накопительного счета вне зависимости от суммы оборота по карте. Бесплатное обслуживание предлагается и для держателей карты «Мир», получающих на нее пенсию.



В банке подчеркивают, что его зарплатные клиенты могут оформить банковские продукты на льготных по сравнению с рыночными условиях.

